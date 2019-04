Nadia Toffa lascia il fidanzato: "Torno single, non mi accompagnava alle chemio"

"Buongiorno amici miei, tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola". E' una confessione amara quella di Nadia Toffa che su Instagram racconta di essere tornata single. La Iena sta affrontando la malattia con forza e coraggio e ai social affida spesso i suoi pensiero. Come in questo caso, molto personale.