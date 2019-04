"Le Iene", furto in casa dell'inviato Matteo Viviani | Ludmilla: "Siamo fortunati, abbiamo i nostri preziosi figli"

Colpo dei ladri a casa di Matteo Viviani , inviato de "Le Iene" . La sua abitazione è stata svaligiata nel corso del weekend, quando Viviani era lontano per le feste. Lo stesso conduttore ha denunciato l'accaduto dopo la scoperta del furto. Il bottino è stato ingente: la banda ha portato via orologi, gioielli e contanti per un valore di 75mila euro.

Sulla vicenda è intervenuta sui social la moglie di Viviani, la showgirl Ludmilla Radchenko, che ha postato la foto della cassaforte "tagliata" dai malviventi. "Così è finita la nostra vacanza di Pasqua. Non voglio fare la vittima, perché siamo fortunati di aver avuto con noi i gioielli più importanti: Nikita ed Eva, sani I salvi", ha scritto la Radchenko su Instagram. "Oltre a questo basta volgere lo sguardo verso lo Sri Lanka per asciugarsi le lacrime ed andare avanti. Andare oltre, come abbiamo sempre fatto. Le cose materiali si recuperano e l’orgoglio di guadagnarsi onestamente tutto ciò che si ha non si può rubare". E nel chiudere il messaggio la ex modella ha inserito anche un emoticon "gestaccio" rivolto ai ladri.