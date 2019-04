"Le Iene", furto in casa dell'inviato Matteo Viviani

Colpo dei ladri a casa di Matteo Viviani, inviato de "Le Iene". La sua abitazione è stata svaligiata nel corso del weekend, quando Viviani era lontano per le feste. Lo stesso giornalista ha denunciato l'accaduto dopo la scoperta del furto. Il bottino è stato ingente: la banda ha portato via orologi, gioielli e contanti per un valore di 75mila euro.