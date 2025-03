Kassandra Voyagis ricorda la madre Nadia Cassini: "Si è spenta in due mesi"

"Mia madre stava bene, poi in due mesi il cancro al polmone ha intaccato il fegato. A ottobre non sapeva quanto la malattia era grave e infatti scherzavamo su FaceTime, lei a Reggio io a Los Angeles, città dove vivo", racconta Voyagis che a fine febbraio si è precipitata in Italia. "Era peggiorata ma pensavo che avesse più tempo", dice.