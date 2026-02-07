Omicidio Nada Cella, la sorella Daniela: ''Mi ha colpito l’omertà di tante persone''

Silvia Toffanin le ha poi chiesto se Cecere e Soracco hanno mai contattato la sua famiglia (l'ex insegnante Annalucia Cecere è stata condannata a ventiquattro anni di reclusione per l'omicidio e Marco Soracco, il commercialista presso cui lavorava come segretaria Nada, a due anni per favoreggiamento).

''Assolutamente no - ha risposto la sorella di Nada - Soracco l'ho incontrato due volte in trent'anni, una l'altro giorno, è stata una casualità, ero a Chiavari per mia mamma e lui mi è passato davanti sulle strisce pedonali, ho dovuto ritirarmi sulla carreggiata perché ha iniziato a battermi il cuore", ha concluso la donna.