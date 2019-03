Morto Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90210

Perry ha avuto una brillante carriera in televisione e al cinema. Dopo Beverly Hills la sua popolarità è letteralmente esplosa. Comparirà nel prossimo film in uscita di Quentin Tarantino dedicato a Charles Manson e intitolato “Once upon a time in Hollywood” .Nella mitica serie “Beverly Hills” ha interpretato il ruolo del bel tenebroso Dylan, facendo innamorare milioni di fan nel mondo. Ha avuto ruoli importanti anche in altre serie famose, come “Oz”, “Body of proof” e "Riverdale". E' stato annunciato da poco il sequel di “Beverly Hills” ma Luke non aveva firmato il contratto perché troppo impegnato in un altro progetto. L’attore avrebbe garantito, però, la partecipazione eccezionale a qualche episodio.