Luke Perry in ospedale, ricoverato d'urgenza per un ictus

Secondo quanto riportato da TMZ, Luke Perry, celebre per la serie televisive "Beverly Hills 90210" e "Riverdale", sarebbe stato colpito da ictus. L'attore statunitense 52enne è stato trasferito in ospedale dopo la chiamata d'emergenza arrivata dalla sua residenza nel distretto di Sherman Oaks, vicino a Los Angeles. Pochi i dettagli su cosa sia successo. Un portavoce dell'attore ha confermato a People il ricovero, dicendo che "Perry è attualmente sotto osservazione".

La notizia arriva nel giorno in cui la Fox ha annunciato di aver messo in cantiere sei nuovi episodi di "Beverly Hills 90210", con il titolo di "90210", di cui faranno parte molti dei protagonisti della serie originale, ad eccezione dello stesso Luke Perry e di Shannen Doherty.



L'attore ha iniziato un nuovo capitolo della propria carriera dal 2017, anno in cui è entrato a far parte del cast del teen drama "Riverdale". Lungo le prime tre stagioni interpreta Fred Andrews, padre del protagonista Archie (KJ Apa). Nei giorni scorsi l'attore aveva effettuato alcune riprese della nuova stagione della serie, attualmente in lavorazione.