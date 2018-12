"Beverly Hills 90210" ritorna con il cast... di cinquantenni quasi al completo

Mentre Tori e l'amica Jennie si divertono come bambine in un video pubblicato sul profilo Instagram della Spelling, sembra proprio che il meccanismo per il ritorno in grande stile della iconica serie tv sia già partito. Il cast prevederebbe, stando a Deadline, praticamente tutti gli ex attori del telefilm, quelli appunto che si sono incontrati a Los Angeles pochi giorni fa, tranne Luke Perry (Dylan) e Shannen Doherty (Brenda).



La Spelling, che non ha mai nascosto il suo attaccamento alla serie, che l'ha resa famosa, aveva diffuso già qualche indizio a marzo, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram scattata agli studi della Cbs: “Di nuovo al lavoro”, aveva scitto con gli hashtag #90210vibes e #donnaandkellyforver.



Oggi quegli indizi acquistano sempre più forma e la notizia del ritorno del teen drama ha cominciata a diffondersi a gran velocità. Non ci sono molti dettagli né sulla trama né su quale network si accaparrerà la serie, anche se pare che il progetto sia destinato in esclusiva alla CBS. Quel che è trapelato è che il cast tornerà in versione adulta, un Beverly Hills di cinquantenni, insomma magari anche genitori e con un bel bagaglio di esperienze e ricordi alle spalle.