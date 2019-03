Scomparso Luke Perry, nel 1995 ritirò il Telegatto per Beverly Hills

Luke Perry non ce l'ha fatta, stroncato dal devastante ictus dopo giorni di ricovero al St. Joseph Hospital, nella contea di Burbank, a Los Angeles. Il Dylan di Beverly Hills 90210 che ha fatto innamorare milioni di fan si è spento a 52 anni circondato dall'affetto della famiglia. A ventiquattro anni di distanza lo ricordiamo quando è stato ospite in Italia nel 1995 per ritirare il Telegatto proprio per Beverly Hills. "Voglio ringraziare tutti, anche i miei amici che non possono essere qui stasera. Sono loro che vi ringraziano e così faccio anch'io. Non sono irrequieto come Dylan", ha aggiunto in risposta alla domanda di Corrado, "ma non siamo nemmeno così tanto diversi".



Un'emozionatissima fan ha poi raggiunto Luke sul palco per fargli un regalo e lui l'ha ringraziata con un bacio, facendole poi a sua volta un regalo: un paio di occhiali da sole senza i quali "non si può andare a Beverly Hills".