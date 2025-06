Dal 2013 ha curato le musiche e partecipato attivamente alla creazione dei contenuti del team di Diego Bianchi, entrando a far parte in pianta stabile della trasmissione "Propaganda Live". Prima con "Gazebo" e poi, dal 2017 in avanti, come membro fisso della band live di 'Propaganda Live', ha condiviso il palco con musicisti come Roberto Angelini (chitarra), Fabio Rondanini (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Daniele Rossi (tastiere) e Daniele Tittarelli (sassofono), Kyung-Mi Lee (violoncello), sotto la guida del conduttore Diego Bianchi (Zoro).