Kimberly Hebert Gregori, le foto dell'attrice di "The Big Bang Theory" e "Grey's Anatomy"
© IPA
© IPA
L'attrice aveva 52 anni, le cause della morte non sono state ancora rese note
© IPA
Addio a Kimberly Hebert Gregory. L'attrice, nota soprattutto per il ruolo della sfacciata preside nella serie "Vice Principals", è morta a 52 anni per cause che non sono state ancora rese note. A confermare la scomparsa dell'attrice è stato il suo ex marito, Chester Gregory, in un post su Instagram. "Eri la brillantezza incarnata, una donna nera la cui mente illuminava ogni stanza - ha scritto -, la cui presenza portava con sé sia il fuoco che la grazia. Molto più di una ex moglie, eri una mia amica. Nostro figlio, la canzone che abbiamo scritto insieme, è l'eco vivente della tua luce".
© IPA
© IPA
Il ruolo della preside Belinda Brown nella dark comedy "Vice Principals" è stato quello che le ha dato la grande notorietà, e non a caso Walton Goggins, l'attore di "White Lotus" che ha recitato con Gregory nella serie, è stato tra i numerosi artisti che hanno reso omaggio sui social media. "Ieri abbiamo perso una delle migliori... una delle migliori con cui abbia mai lavorato - ha scritto Goggins nel suo post su Instagram -. Ho avuto l'onore... la fortuna di conoscere, di passare mesi a lavorare con questa regina in Vice Principals".
Ma Kimberly Hebert Gregory ha prestato il suo volto anche ad altri numerosi personaggi in serie di successo, molto note anche da noi. In particolare è apparsa in "Grey's Anatomy", "The Big Bang Theory", "New Amsterdam", "Shameless", "Gossip Girl", "Due uomini e mezzo" e "Better Call Saul".
Commenti (0)