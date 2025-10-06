Il ruolo della preside Belinda Brown nella dark comedy "Vice Principals" è stato quello che le ha dato la grande notorietà, e non a caso Walton Goggins, l'attore di "White Lotus" che ha recitato con Gregory nella serie, è stato tra i numerosi artisti che hanno reso omaggio sui social media. "Ieri abbiamo perso una delle migliori... una delle migliori con cui abbia mai lavorato - ha scritto Goggins nel suo post su Instagram -. Ho avuto l'onore... la fortuna di conoscere, di passare mesi a lavorare con questa regina in Vice Principals".