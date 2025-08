Morta a 33 anni Kelley Mack, attrice di "The Walking Dead"

Nata il 10 luglio 1992 a Cincinnati, Ohio, Kelley Mack ha iniziato la sua carriera con produzioni indipendenti, prima di approdare a ruoli televisivi di maggiore rilevanza. Nel 2018, era diventata popolare tra il pubblico internazionale per aver partecipato alla nona stagione di "The Walking Dead", interpretando Addy, abitante della colonia Hilltop, in cinque episodi della nona stagione. Ha inoltre recitato in un episodio di "9-1-1" nel 2019 e nell'ottava stagione di "Chicago Med". Aveva anche prestato la voce a Gwen Stacy, doppiando Hailee Steinfeld nel film "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018). Molto attiva nel mondo della pubblicità, era apparsa in campagne per Dr Pepper, Budweiser, Dairy Queen, Chick-fil-A, Ross Stores, Eli Lilly e Rakuten. Al cinema, aveva partecipato a "Broadcast Signal Intrusion" (2021), "Delicate Arch" (2024).