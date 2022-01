Addio a Betty White, la Golden Girl della tv americana arrivata alla soglia del secolo

Addio a Betty White, le foto dell'icona della tv americana IPA 24 di 24 IPA 23 di 24 IPA 22 di 24 IPA 21 di 24 IPA 20 di 24 IPA 19 di 24 IPA 18 di 24 IPA 17 di 24 IPA 16 di 24 IPA 15 di 24 IPA 14 di 24 IPA 13 di 24 IPA 12 di 24 IPA 11 di 24 IPA 10 di 24 IPA 9 di 24 IPA 8 di 24 IPA 7 di 24 IPA 6 di 24 IPA 5 di 24 IPA 4 di 24 IPA 3 di 24 IPA 2 di 24 IPA 1 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' morta Betty White: l'attrice americana aveva 99 anni e avrebbe compiuto i 100 il 17 gennaio. La White era diventata famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi come quello di Sue Ann Nivens nella serie "Mary Tyler Moore", andata in onda tra il 1973 e 1977, e di Rose Nylund in "Cuori senza età", trasmesso tra il 1985 e 1992. Dal 2010 al 2015 è stata fra le protagoniste della sit-com Hot in Cleveland, nella parte di Elka Ostrovsky.