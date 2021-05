Addio al capitano di "Love Boat" Gavin MacLeod

E' morto a 90 l'attore americano Gavin MacLeod, celebre soprattutto per il ruolo del capitano di "Love Boat", serie tv andata in onda a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. I telespettatori lo ricordano sorridente con l'uniforme d'ordinanza, nei panni del rassicurante comandante Merrill Stubing impegnato a coccolare i passeggeri durante le loro vacanze da sogno. La morte è stata confermata dal nipote Mark See a "Variety".

MacLeod è stato uno dei protagonisti indiscussi della serie statunitense ambientata su una nave da crociera, partecipando a tutti i 249 episodi prodotti tra il 1977 e il 1987 (andati in onda in Italia a partire dal 1980). Durante la sua carriera ha alternato ruoli cinematografici e televisivi, come la sit-com "Mary Tyler Moore" dove ha interpretato il personaggio di Murray Slaughter per ben dieci anni.

