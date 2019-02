Addio a Jeraldine Saunders, creatrice di "Love Boat"

"Love Boat" è stata trasmessa dalla Abc dal maggio 1977 al maggio 1986, per un totale di quasi 240 episodi, mentre in Italia è andata in onda su Canale 5 a partire dal 1980. Nel maggio 2018 Saunders aveva celebrato la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood, in compagnia del cast originale.



FU DIRETTRICE DI CROCIERE - L'esperienza di "Love Boat", per la scrittrice, fu diretta. Era stata infatti una dei primi direttori donna nel mondo delle crociere. Alla fine degli anni Sessanta lavorò su una nave italiana dove iniziò come hostess. In quel periodo scrisse il primo capitolo del suo più noto romanzo diventato in seguito un bestseller. Amori, intrighi e avventure: la scrittrice per descrivere la vita di bordo e per tratteggiare la figura del capitano della Pacific Princess, Merril Stubing, si ispirò proprio all'atmosfera respirata sulla nave, ai suoi ufficiali e al suo comandante.