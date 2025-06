Dal 30 giugno al via su Canale 5 "Morning News"

Lunedì 30 giugno su Canale 5, in diretta dalle ore 8.40 torna "Morning News", condotto da Dario Maltese con in studio Carolina Sardelli. Tra gli ospiti della prima puntata Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro per gli affari Esteri. Con lui, un approfondimento sulla situazione internazionale: dall'attacco record della Russia alla situazione sul fronte di Gaza, fino alle mosse di Donald Trump.