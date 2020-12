Morgan fuori da Sanremo s'infuria: "Invitare Bugo sarebbe un'offesa"

Non l'ha presa bene Morgan che a quanto pare è stato escluso dalla lista dei big che parteciperanno a Sanremo 2021. Il cantante si sfoga sui social, denuncia di essere stato estromesso "per motivi artistici persone che di arte non capiscono nulla" e in un'intervista all'Agi confessa che considererebbe un'offesa se chiamassero Bugo...

"All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo - scrive Morgan - che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per 'scelta artistica', che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico".

Non solo. In una intervista ha poi dichiarato: "Non mi offendo, ma poi non vi fate trovare che avete preso Bugo...".

