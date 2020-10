Ipotesi Morgan candidato sindaco di Milano: "Come prima cosa ripristinerei la rete dei Navigli"

Dopo la provocazione lanciata da Vittorio Sgarbi di presentare Morgan come candidato sindaco di Milano, proprio lo stesso cantautore Marco Castoldi è intervenuto a "Live - Non è la d'Urso" per spiegare la sua posizione.



"Non mi sono tirato indietro, ma in questo momento sto seguendo una serie di progetti, con eventi e spettacoli, che vanno un po' in controtendenza con quel ruolo", ha precisato nello studio di Barbara d'Urso, dove si è confrontato con alcune opinioniste decisi a mettere alla prova Morgan nel ruolo di eventuale sindaco di Milano.



"La prima cosa che farei è ripristinare la rete dei Navigli, dove posso - aggiunge - E si può contribuire per migliorare la scuola".