Milano, Sgarbi annuncia la candidatura di Morgan a sindaco | Lui accetta: "Mi piacciono le sfide"

L'apprezzamento di Salvini - Sgarbi, dunque, vorrebbe Morgan come successore di Beppe Sala a Palazzo Marino. "Sono intenzionato a candidarlo come sindaco di Milano", ha confermato. Lo stesso Sgarbi si è appena detto pronto a raccogliere, a Roma, il testimone di Virginia Raggi. "Io candidato sindaco a Roma? Certo, ci sarà la lista Rinascimento con Sgarbi candidato in tutti comuni principali", ha dichiarato. "A Roma pare che Salvini abbia dato apprezzamento alla mia candidatura, vedremo", ha poi aggiunto il critico d'arte che si è detto disponibile, come successo altre volte, anche a fare l'assessore.

Morgan ha accettato la candidatura - "Mi piacciono le sfide e amo la mia città. La proposta mi è arrivata a tarda notte da Sgarbi", questa è la risposta del diretto interessato che ha così confermato di aver accettato la candidatura a sindaco di Milano. "La lista secondo me crescerà molto, mi piacerebbe avere con me uomini intelligenti. Ad esempio il professor Alberoni, così come Eugenio Finardi, un'altra figura importante", ha detto. Alla domanda se lui sia più di destra o di sinistra, Morgan ha risposto "sicuramente più di sinistra che di destra, ma non mi piace fare questo ragionamento. Sono di formazione libertaria, più vicino alla sinistra, ma non è destra né sinistra".

"Salvini non mi dispiace" - "Non mi riconosco in questo stile di democrazia, non mi piace, è un sistema che non mi interessa", ha aggiunto Morgan. Il cantante poi ha spiegato che "Salvini non mi dispiace, ha dei tratti positivi. Vedo più le persone che gli schieramenti, oggi i partiti non è che siano proprio portatori di ideali. Non si può credere in un partito come ai tempi di Berlinguer e Almirante", ha concluso.

Calenda candidato a Roma del Pd? La decisione tra qualche giorno - In vista delle Comuinali del 2021, il cnetrosinistra non ha ancora ufficializzato il nome del suo candidato sindaco a Roma. Negli ultimi giorni ha preso corpo l'ipotesi Carlo Calenda, leader di Azione. Ipotesi che ha creato spaccature nel Pd e che comunque, non trova ancora conferme definitive. Dall'entourage di Calenda, infatti, fanno sapere che il diretto interessato scioglierà la riserva sul candidarsi o meno a sindaco di Roma solo tra 4 o 5 giorni.