Morgan torna con un progetto musicale e letterario a 13 anni dal suo ultimo album di inediti

Autore, compositore, regista, attore, scrittore, showman, cantante e polistrumentista: Morgan è tutto questo. Il controverso artista, a 13 anni dal suo ultimo album di inediti “Da A ad A”, torna con un progetto nuovo e speciale, sorprendendo tutti. E' uscito in libreria e in digitale "L'audiolibro di Morgan " che, partendo dalla sua autobiografia, si dipana tra racconti, composizioni, cover e soprattutto brani inediti.

"L'audiolibro di Morgan" è un viaggio nella musica e nella sua creatività attraverso 20 capitoli in cui guida l’ascoltatore per oltre 5 ore. Nell'opera scritta, letta e musicata da Morgan si alternano parti musicali a parti narrate dallo stesso cantante, oltre a composizioni e brani inediti contiene cover, riarrangiamenti e riscritture di brani italiani e stranieri e pezzi editi tra i quali "Sovrappensiero" (originariamente dei Bluvertigo), la cover del "Cantico dei drogati" di Fabrizio De André e una versione innovativa di "O mia bela madunina".

"Non esiste niente del genere. Infatti non sappiamo come chiamarlo, forse sarebbe meglio 'audiobriografia' o 'romanzo sinfonico'. La percentuale di musica originale è enorme", ha spiegato Marco Castoldi in un'intervista a Repubblica sulla natura stessa di questo nuovo progetto. All’interno sono presenti due partecipazioni speciali: l’intro di Ivano Fossati e il duetto con Roberto Vecchioni sul brano “Luci a San Siro”.





Al quotidiano ha raccontato quanto sia soddisfatto del risultato finale: "E' la cosa più bella che ho fatto. Mi sono impegnato moltissimo per realizzarlo. È stato un lavoro da artigiano: l’ho pensato, l’ho costruito e ho utilizzato la musica per fargli prendere vita. Musica mia, non mia, elettronica, acustica, classica, moderna, melensa, strana, minimale: tutti gli aspetti della musica che ho esperito nella mia vita che si mescolano come in cucina".

