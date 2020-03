Continua la querelle tra Bugo e Morgan: sui social nuovo scontro a distanza

Sembrava essersi spento (o almeno esaurito) il chiacchieratissimo scontro esploso sul palco di Sanremo tra Bugo e Morgan e poi proseguito altrove. Ma gli animi dei due sembrano non placarsi ancora, nonostante il sipario sul Festival sia calato da tempo. In questi giorni l'ex Bluvertigo era stato avvistato dai balconi di Milano aggirarsi per le strade su un monopattino mentre cantava la versione "rivisitata" di "Sincero" . La cosa non deve aver lasciato del tutto indifferente Bugo che​​​​ su Facebook ha apostrofato l'ex amico come "nano col monopattino figlio di balconi decaduti". Non si è fatta attendere la risposta di Marco Castoldi: "Qui l’unico pollo è quello che non ha mica capito ancora perché la gente se lo ricorda".

Lo smacco in diretta televisiva ha lacerato per sempre il rapporto tra i due e lontani dai riflettori del Teatro Ariston hanno continuato a battibeccare tra tv e giornali con continui attacchi e contrattacchi al vetriolo.

"Un’altra cosa di cui non mi stupisco più è la mia bellezza. Questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di umiltà nani col monopattino figli di balconi decaduti", ha scritto Bugo sui social, lanciando una nuova provocazione chiaramente figlia del video ormai virale sul web in cui una ragazza dal balcone di casa sua ha ripreso Morgan che stava uscendo dal cortile in monopattino, chiedendogli di aderire al flashmob nazionale. Il cantautore non se l’era fatto ripetere due volte, canticchiando così a mo' di sbeffeggio: "Le brutte intenzioni, la maleducazione".

Dal canto suo l'ex compagno di Asia Argento non si è fatto affondare dal messaggio social del collega e ha replicato per le rime, riesumando i punti cardine della loro contesa e dei relativi rancori: "Bugo, io sono un nano alto 1,80 come la maggior parte delle persone al mondo. Dalla tua altezza riuscirai mai a imparare a suonare almeno uno strumento musicale o sono troppo piccoli per te? Qui l’unico pollo è quello che non ha mica capito ancora perché la gente se lo ricorda. Non è per la sua innegabile bellezza, e neanche per la sua incantevole visione musicale, tantomeno per la sua incompresa grandezza poetica, per quello purtroppo non se lo filerebbe nessuno. Ma le brutte intenzioni, la maleducazione... quelle sì che pagano...".

