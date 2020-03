Morgan è diventato papà per la terza volta: è nata Maria Eco

Un altro fiocco rosa per Morgan. Il cantautore monzese è infatti diventato papà per la terza volta, ed è nuovamente una femmina. La piccola, che di nome fa Maria Eco, è nata dalla sua relazione con l'attuale compagna Alessandra Cataldo. A dare l'annuncio su Facebook è stato un amico di Marco Castoldi Ricc Frost.

"Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan", recita il post, ha scritto il dj e tantissimi sono stati immediatamente i commenti e gli auguri.

Morgan aveva parlato della gravidanza della compagna solo nelle ultime settimane annunciando di essere pronto per diventare papà per la terza volta. Il cantautore ha già due figlie, Anna Lou, nata dalla relazione con Asia Argento, e Lara, figlia di Morgan e Jessica Mazzoli.

Qualche ora fa Morgan è stato avvistato per le strade di Milano in monopattino mentre cantava "Le brutte intenzioni la maleducazione", il brano da lui "riscritto" e presentato in coppia con Bugo al Festival di Sanremo 2020, causa della lite e della fuga dal palco.