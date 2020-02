"Live Non è la d'Urso", Morgan si sottopone alla macchina della verità 

A "Live - Non è la d'Urso" si torna a parlare dello scandalo di Sanremo legato alla lite tra Morgan e Bugo.

Dopo aver chiarito la sua posizione con Iva Zanicchi, che lo accusava di aver organizzato tutto per avere visibilità, e dopo aver rivelato che il foglio con il testo modificato da lui è stato venduto all'asta per 6050 euro, Marco Castoldi si è sottoposto alla macchina della verità.

Il polistrumentista monzese ha risposto alle domande di Barbara d'Urso, confermando a suo dire l'attendibilità della macchina: "Per il 90% la macchina è attendibile - ha detto Morgan - solo la domanda legata al mio ritardo nelle prove è complicata... in realtà non sono arrivato in ritardo, sono arrivato in anticipo".