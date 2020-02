Sanremo: la figuraccia di Morgan e Bugo diventa un videogioco in stile Pokémon

Doveva finire con una colossale figuraccia. Invece la querelle che ha visti coinvolti l'eclettico cantautore Morgan e quello che doveva essere il suo braccio destro sul palco di Sanremo Bugo , riesce ancora a far parlare di sé anche attraverso i videogiochi. Su YouTube è infatti apparso un video dove un utente ha ricreato l'ormai nota figuraccia utilizzando RPG Maker , trasformando la scenetta in un videogame in salsa Pokémon, Final Fantasy e Zelda dei primi anni '90 .

Il video ripercorre dunque tutta la vicenda, con tanto di box dialoghi in cui appare il testo della canzone "Sincero" presentata all'ultimo Festival, accompagnata proprio dalla melodia del brano nella classica riproposizione retrò. RPG Maker raccoglie una serie di programmi atti alla creazione di giochi di ruolo in stile giapponese sviluppati dal team Enterbrain intorno al 1992, con cui i giocatori hanno dato vita a diverse creazioni su PC e console.

Il nostro youtuber, che si cela sotto il nome de Il Santuario di Miki ha colto perfettamente l'atmosfera di quel periodo nella sua ironica riproposizione. Emblematico e esilarante è, infatti, il momento in cui Bugo raccoglie lo spartito prima di andarsene, mentre appare il classico messaggio da gioco di ruolo che si ispira chiaramente a grandi classici del genere, come nel primo Zelda per NES in cui Link ottiene la Spada Bianca dal saggio nella caverna.

Un altro tassello a favore dei due bizzarri artisti italiani in quello che doveva essere un flop colossale!

