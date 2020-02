Giappone: arrivano degli sportelli Bancomat a tema Dragon Quest

Questi supermercati in giro per Osaka metteranno gli ATM a disposizione dei clienti in tutte le loro filiali in giro per il paese fino all'8 marzo. Sullo schermo, oltre a caratteri tipici del gioco, comparirà anche lo Slime, la saltellante e gelatinosa creatura dalla tipica forma di una goccia blu, che accoglierà i clienti con il suo iconico sorriso.

Secondo l'emittente taiwanese Livedoor News, i Bancomat di Dragon Quest includeranno immagini ed effetti sonori catturati direttamente dai capitoli della saga. A corredo del servizio, saranno a disposizione dei clienti anche delle buste con stampe a tema, dove questi potranno conservare il denaro appena prelevato.

