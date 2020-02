“Pomeriggio Cinque”, all’asta il foglio scritto a mano da Morgan a Sanremo

Il foglio scritto da Morgan, che gli è costato la squalifica a Sanremo, è stato messo all'asta su ebay. Dopo la giacca è la volta degli appunti che il cantautore ha utilizzato per modificare il testo della canzone portata, insieme a Bugo, al Festival della Canzone italiana. A dare l'annuncio della vendita è stata Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque".

"Questo foglio è conservato gelosamente in un cassetto del mio camerino", ha dichiarato la coduttrice che ha fatto sapere che il suo valore, in pochi minuti, ha già raggiunto 400 euro. "Sono convinta che le offerte continueranno a salire - ha aggiunto D'Urso che ha concluso - il ricavato andrà tutto in beneficenza".