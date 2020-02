Morgan a Bugo: "Se chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te"

"Se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te". Questo il messaggio che, dal salotto di "Live - Non è la d'Urso", Morgan rivolge a Bugo, il cantante con il quale è stato protagonista di una particolare disputa durante il Festival di Sanremo.

Ospite della trasmissione di Canale 5, l'artista ha guardato direttamente in camera per lanciare il suo annuncio: "Voglio parlare direttamente con Bugo: sei primo in classifica, sono contento per te - ha poi continuato - Oggi ti ho visto in tv, felice. Ed è bello vederti felice. Hai avuto quello che volevi; adesso se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te".

Barbara d'Urso ha poi lasciato il palco al cantante, che si è esibito con "Canzone per te", il brano di Sergio Endrigo motivo del litigio tra i due durante la serata dedicata alle cover, concludendo la sua performance ricordando anche Luigi Tenco.