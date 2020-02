"Domenica Live", la madre di Morgan rivela: "Ho scritto a mio figlio che Bugo aveva rovinato il pezzo"

Dopo la clamorosa eliminazione al Festival di Sanremo della coppia Morgan - Bugo, la madre dell'ex leader dei Bluvertigo rivela a "Domenica Live" un retroscena dello scontro tra i due artisti. Luciana Castoldi rievoca la sua reazione durante la serata delle cover: "Ho scritto a mio figlio che Bugo aveva rovinato il pezzo". Un commento che avrebbe poi scatenato l'ira di Morgan, arrabbiato con Bugo proprio per la sua interpretazione nella serata delle Cover. "Mi sono sentita in parte responsabile", precisa Luciana Castoldi che comunque stigmatizza l'atteggiamento irriverente dell'artista: "Non condivido il comportamento di Marco, deve chiedere scusa al pubblico e risolvere i problemi con Bugo". La donna, però, sottolinea più volte come Morgan non sia stato "trattato bene" durante la kermesse canora. Luciana Castoldi rievoca, inoltre, l'adolescenza serena dell'ex leader dei Bluvertigo improvvisamente interrotta dalla morte del padre suicidatosi quando l'artista aveva 16 anni.