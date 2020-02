Morgan a "Live - Non è la d'Urso": "Ho portato Bugo a Sanremo e l'ho fatto esistere"

"Ho portato Bugo a Sanremo e l'ho fatto esistere". Così Morgan a "Live - Non è la d'Urso" dopo la squalifica al Festival di Sanremo. "Non abbiamo litigato ci hanno fatto litigare", il cantante e musicista prova a fare chiarezza su quanto accaduto e attribuisce parte delle responsabilità al manager del suo collega, Valerio Soave: "Lui e Bugo si sono posti in modo prepotente nei miei confronti".

"Hanno fatto di tutto. Io ero lì senza contratto. Non ho mai provato - continua il cantante - volevo solo fare l'arrangiamento della canzone di Sergio Endrigo". Secondo Morgan, Bugo avrebbe fatto il "terrorista" nei suoi confronti rovinandogli il pezzo e cancellando il suo arrangiamento".

Durante l'intervista, inoltre, viene mandato in onda il dietro le quinte nel quale i due artisti discutevano animatamente prima di esibirsi sul palco di Sanremo. Dal filmato è evidente che gli animi erano piuttosto tesi.