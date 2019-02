Morgan difende Achille Lauro: “Tutte accuse pretestuose: per me la canzone parla di una macchina”

“Se vogliamo parlare di droga, dobbiamo farlo con intelligenza perché è un problema. Allora ci interesserebbe non che quella canzone ci parla di droga, ma come ne parla”: è così che Morgan commenta a "#CR4 - La repubblica delle donne” le polemiche che hanno travolto la canzone di Achille Lauro “Rolls Royce”.



L’ex frontman dei Bluvertigo ha difeso il giovane trapper dagli attacchi che gli sono stati mossi durante il Festival di Sanremo. “Non è esplicito: io continuo a dire che è una canzone sull’automobile non siamo tenuti a sapere quante simbologie ci sono ovunque” chiarisce Morgan.



Il cantante, inoltre, ha voluto precisare: “E’ grande desiderio far smettere le persone di drogarsi. E sai come si fa? Non giudicandole, non condannandole, lasciandole libere di decidere, facendole crescere”.