Miss Italia, Zeudi di Palma è la reginetta 2021

Leggi Anche Miss Italia, in gara una finalista in dolce attesa e una reginetta lesbica

Eliminata in un primo momento per un errore tecnico nell'inserimento dei dati, Zeudi è riuscita a conquistare la fascia al fotofinish. "Quando sono stata eliminata ho avuto un attimo di esitazione. Per me è una vittoria inaspettata e davvero bella. Miss Italia è una famiglia ed è un percorso che auguro a ogni ragazza, al di là della vittoria. Le ragazze sono state stupende e con alcune di loro è nata una bellissima amicizia che intendo coltivare e conservare". Con Zeudi di Palma, la Campania conquista il titolo per la quarta volta nella storia del Concorso. Ultima prima di lei Roberta Capua, che aveva vinto il titolo nel 1986. Un'altra campana, Daniela Ferolla, conquistò la fascia di Miss Italia 15 anni dopo nel 2001 ma, pur essendo di origini salernitane, arrivò in finale con la fascia di Miss Moda Mare Calabria.

Indipendente e determinata, Zeudi si definisce "una modella con la passione per il calcio", ma sa anche disegnare e suonare strumenti musicali. Considera un sogno rendere sua mamma orgogliosa di lei. In futuro progetta di concludere gli studi e di riuscire a emergere nell'ambito della moda, diventando imprenditrice. Ama definirsi "movimentata e iperattiva". Oltre a studiare, lavora in un ufficio e si dedica anche al sociale tramite un'associazione di Scampia.

TI POTREBBE INTERESSARE: