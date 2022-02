Miss Italia, in gara una finalista in dolce attesa e una reginetta lesbica

LA FINALE - Il concorso di bellezza, che quest'anno omaggia e celebra i 1600 anni della fondazione della Città di Venezia, si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più giovane, la Generazione Z.

La conduzione è di Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene con Elettra Lamborghini. Con il compito di "traghettare" il pubblico da un concorso conosciuto al nuovo format, ci sarà Carolina Stramare, Miss Italia 2019. Presidente della giuria è la stilista Elisabetta Franchi, con il trasformista Arturo Brachetti e l'esperto di moda Jonathan Kashanian.

