20 dicembre 2018 11:57 Michelle Hunziker Dea della musica per la serie tv "Miracle Tunes" A partire da sabato 22 dicembre appuntamento su Italia 1, tutti i giorni alle 9.15

Per le vacanze di Natale Italia 1 ha deciso di fare un regalo ai suoi spettatori più giovani con "Miracle Tunes", la serie tv in live action prodotta da Showlab e curata da Roberto Cenci, in onda a partire da sabato 22 dicembre alle 9.15. Nella serie anche Michelle Hunziker, nei panni della Dea della musica. "Michelle era perfetta per il ruolo e si è divertita molto ad interpretarlo. Quando le ho proposto il progetto è stata contenta di farne parte, così come Pintus e Leonardo Decarli" ha dichiarato Cenci a Tgcom24

"Miracle Tunes" è una serie tv musicale che gira intorno al personaggio di Emily (Emily Shaqiri), una delle star più famose della musica, che in realtà nasconde una seconda identità: quella di Miracle Tunes. Al suo fianco ci sono Julie (Giulia Sara Salemi), Jasmine (Jasmine Roberta Molinaro), Sophia (Giulia Izzo) e Charlotte (Lavinia Mantegazza). Le cinque ragazze lottano a suon di danza, musica e canto contro il malvagio Demon (Angelo Pintus), che vuole trascinare il mondo nell'oscurità e nel silenzio. Nel cast - oltre a Michelle Hunziker - anche Greta Pierotti, nel ruolo della manager Matilda, Leonardo Decarli in quello di social media manager e Marta Noè in quello di fan numero uno delle Miracle.

"Miracle Tunes", la musica in lotta contro il male Facebook 1 di 7 Instagram 2 di 7 Facebook 3 di 7 Facebook 4 di 7 Facebook 5 di 7 Facebook 6 di 7 Facebook 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci