Scheri annuncia il 2019 di Barbara d'Urso tra fiction, Grande Fratello e un nuovo programma

Dopo un "autunno da record con 'Domenica Live' e 'Pomeriggio 5'", Giancarlo Scheri, direttore Canale 5, annuncia che per la prossima stagione Barbara d'Urso sarà protagonista in prime time in una triplice veste: "Da metà gennaio, prenderà il via la fiction 'La dottoressa Giò', a febbraio debutterà un nuovissimo programma sul quale sta lavorando da tempo e ad aprile tornerà la nuova edizione di Grande Fratello".