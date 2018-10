"Made in Italy”, si gira la prima fiction sulla nascita della moda italiana

Prendono il via a Milano le riprese di "Made in Italy" , la prima serie tv che racconta la nascita della moda italiana negli anni Settanta e che andrà in onda su Canale 5 . Le protagoniste della serie, girata quasi interamente a Milano, sono la giovane Greta Ferro , affermata modella al suo debutto come attrice, e Margherita Buy . Per la prima volta in Italia, una serie tv indosserà i costumi originali dell’epoca.

Grandi firme della moda che negli Anni Settanta hanno conquistato il mondo affiancandosi e superando gli storici couturier francesi hanno aperto i loro archivi offrendo alla serie tv preziosi abiti e accessori originali. Tra questi, Albini, Curiel, Fiorucci, Krizia, Missoni, Valentino e molti altri.



"Made in Italy" racconta la storia di Irene (Greta Ferro), figlia di immigrati dal Sud che a metà Anni Settanta per mantenersi agli studi risponde all’annuncio della rivista di moda "Appeal". Irene conquista presto un ruolo di prestigio nella rivista. E al ritmo dei cambiamenti della moda milanese, anche la sua vita cambia radicalmente. La ragazza incontra gli stilisti dell’epoca, che proprio negli Anni Settanta anni muovono i primi passi. Da quel momento la moda italiana comincia ad affermarsi nel mondo, si passa dall’haute couture francese al pret-à-porter italiano. Ma i Seventies sono anche gli anni del divorzio, dell’emancipazione della donna, di battaglie sociali, proteste giovanili, politica, canzoni, terrorismo, amore libero, violenza, nascita delle radio private...



Oltre che a Milano, le riprese si svolgeranno a New York e in Marocco. Alla regia Luca Lucini ("Tre metri sopra il cielo", "Oggi sposi", "Nemiche per la pelle") e Ago Panini, regista pubblicitario tra i più affermati a livello internazionale. Nel cast anche Valentina Carnelutti, Sergio Albelli, Giuseppe Cederna, Marco Bocci, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Saul Nanni.



I diritti della fiction per tutto il mondo, coprodotta da Taodue Film e The Family per Mediaset, sono già stati venduti alla società francese Federation, uno tra i maggiori player internazionali.