Matthew Perry sepolto accanto ad altre star di Hollywood, Zac Efron potrebbe interpretarlo in un biopic

A quanto riporta Tmz l'attore di "Friends" riposerebbe tra le stelle: vicino a lui ci sarebbero infatti Carrie Fisher, Debbie Reynolds e Michael Clarke Duncan. Perry potrebbe presto tornare in vita sul grande schermo grazie a Zac Efron, in trattativa per interpretarlo in un biopic.

Tgcom24

La morte e la disperazione di Jennifer Aniston L'interprete di Chandler Bing in "Friends", è stato trovato senza vita nella sua casa lo scorso 28 ottobre a seguito di un arresto cardiaco. Una morte improvvisa che ha gettato nella disperazione amici e familiari, soprattutto i colleghi di "Friends" a cui era legatissimo. L'interprete di Phoebe Lisa Kudrow avrebbe infatti intenzione di adottare il suo cagnolino, mentre destano preoccupazione le condizioni di Jennifer Aniston che non si è più ripresa dalla morte dell'amico.

Funerali in forma intima e privata La scomparsa di Matthew Perry ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e nel cuore dei suoi fan. Lo scorso 3 novembre i familiari hanno voluto salutarlo con una cerimonia sobria e discreta, che si è svolta al Forest Lawn Memorial Park, il cimitero delle star di Hollywood. Tra i presenti, non potevano mancare i suoi colleghi e amici di "Friends", la sitcom che lo rese famoso in tutto il mondo. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc hanno reso omaggio all'attore, ma hanno lasciato spazio alla famiglia per la parte più intima della commemorazione.



Sepolto nel cimitero delle star Secondo quanto riportato da TMZ, la tomba di Perry si trova in una zona riservata del cimitero, dove riposano anche altre leggende del cinema e della musica, come Carrie Fisher, Debbie Reynolds, Michael Clarke Duncan e Ronnie James Dio. La posizione esatta non è stata resa nota per rispetto della privacy dei parenti, che hanno chiesto di poter vivere il loro lutto in tranquillità.