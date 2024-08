Le ultime parole di Matthew Perry all'assistente: "Sparami una dose grossa"

"Mi chiedo quanto sarà disposto a pagare quel fesso. Scopriamolo", aveva lasciato scritto uno dei medici-sanguisuga. La ketamina, un potente anestetico con proprietà psichedeliche, è diventata popolare negli ultimi anni fuori dalle sale operatorie come terapia contro la depressione, l'ansia e il dolore cronico. Il farmaco non è approvato dalla Fda per questi usi, ma i medici possono prescriverlo liberamente per i cosiddetti "scopi off label", che vanno cioè oltre quelli specificati nel foglietto delle istruzioni. Con Iwamasa sono stai incriminati il medico Salvador Plasencia, che portava le fiale del farmaco a casa di Perry. Ad assicurare il canale delle forniture sarebbe stata invece Jasveen Shagha, la cosiddetta "regina della Ketamine" di North Hollywood, in complicità con un altro medico, Mark Chavez, e l'intermediario Eric Fleming. "Queste star - ha detto alla Fox l'ex procuratore federale Neama Rahmani - sono circondate da sanguisughe. Hanno tonnellate di soldi e c'è gente che se ne approfitta e guadagna su di loro succhiandogli il denaro". Iwamasa, che non aveva qualifiche o la licenza per fare le iniezioni, ne avrebbe fatte ben 18 a Perry nei tre giorni tra 25 e 27 ottobre, più le altre tre il 28, il giorno della morte. L'assistente ha patteggiato con la magistratura. La Shagha, se condannata per tutti i capi di accusa, rischia invece una pena tra i 10 anni e l'ergastolo: andrà a processo essendosi proclamata innocente come anche Plasencia che potrebbe a sua volta finire in carcere per decenni.