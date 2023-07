Mascia Ferri compie 50 anni: ecco cosa fa oggi la protagonista del "Grande Fratello 2"

Nel 2001 aveva conquistato il pubblico della seconda edizione del "Grande Fratello", oggi è un’imprenditrice affermata. Stiamo parlando di Mascia Ferri che oggi festeggia 50 anni: arrivata da Ravenna nella Casa più spiata d'Italia all'età di 28 anni, la concorrente fece perdere la testa ai suoi coinquilini. Oggi, Mascia ha una vita diversa: lontana dai riflettori della televisione, l'ex concorrente del reality gestisce ben sette attività nella sua città d'origine.

Nata Ravenna il 26 luglio 1973, dopo aver conseguito il diploma inizia a lavorare come barista e ragazza immagine in alcuni locali di Milano Marittima. Decide di partecipare alla seconda edizione del programma che iniziò con una settimana di ritardo a causa degli attentati dell'11 settembre 2001, di nuovo sotto la conduzione di Daria Bignardi. All'epoca, Mascia aveva fatto innamorare uno dei concorrenti del programma: Alessandro Lukacs, ma la storia dopo il reality non è andata avanti a lungo. Dopo la fine della sua avventura al "Grande Fratello" è stata protagonista di un calendario molto chiacchierato con Alessia Fabiani, poi l'approdo in tv: da "Scherzi a parte" a "Mezzogiorno in famiglia".

Quella popolarità però le causò anche qualche problema. Come raccontato in più occasioni, infatti, Ferri fu costretta a ricorrere a misure estreme: "Non posso negare che fui costretta ad assumere una guardia del corpo a tempo pieno - aveva raccontato qualche anno fa -. Ho iniziato a soffrire di claustrofobia, cosa di cui non avevo mai sofferto. Venivo assalita ovunque mi trovassi. Da Roma in giù, non potevo mai fermarmi in nessun autogrill, nemmeno per andare in bagno".

Oggi Mascia Ferri è un'imprenditrice di successo: sposata da 17 anni con Cristiano Ricciardella, nella sua Ravenna gestisce diverse attività tra cui un bar e uno stabilimento balneare. L'ex concorrente del "Grande Fratello" è mamma di Nina e Lola, ed è anche diventata una giocatrice professionista di poker.