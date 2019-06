Martina Nasoni canta "La ragazza con il cuore di latta" a "Obbligo o Verità"

"Quando ho ascoltato il brano che Irama ha scritto sulla mia storia, ho pianto tanto". Sono le parole di Martina Nasoni, vincitrice del "Grande Fratello 16", che a "Obbligo e Verità" spiega come ha conosciuto il cantante. "Ci siamo incontrati una sera perchè abbiamo degli amici in comune".



Martina ha risposto a tutte le domande del format digitale, targato Mediaset, e non si è sottratta a nessun obbligo del gioco. La vincitrice del GF ha, infatti, cantato "La ragazza con il cuore di latta", il brano che Irama ha presentato, quest'anno, al Festival di Sanremo e ha anche mostrato i suoi 5 tatuaggi spiegando il significato di ciascuno. "Questa è una ca****a", ha dichiarato Martina indicando un'ancora che ha fatto per il suo ex fidanzato, ma ha subito rassicurato tutti: "Verrà coperta a breve".