Baci, coccole, canzoni, curiosi aneddoti ma anche alcune "penitenze". Tutto questo è racchiuso nella nuova puntata di "Obbligo o Verità" che ha avuto come protagonisti Francesca De André e Gennaro Lillio, i due concorrenti del "Grande Fratello" che proprio nella casa più spiata d'Italia sembrano aver dato vita a una nuova storia d'amore.



La coppia si è sottoposta ad alcune prove, come una serie da 50 flessioni, le frasi in dialetto o ancora la pubblicità di un prodotto per la casa, ma ha anche risposto ad alcune "scomode" verità, come la rivelazione su cosa sia accaduto tra i due una volta terminato il reality.