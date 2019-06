Valentina Vignali e Michael Terlizzi si sfidano a basket a "Obbligo o Verità"

"Non sono esattamente uscito con delle mie fan" racconta Michael Terlizzi dopo aver letto la sua prima domanda a "Obbligo o Verità". "Nella Casa mi ha detto di essere uscito con delle ragazze che gli scrivevano su Instagram" ride Valentina Vignali ma lui specifica: "Non erano fan".



Lei invece non le manda a dire a chi commenta il suo peso, rispondendo che pur avendo preso qualche chilo durante il reality ci vorrà poco per tornare in forma e che "il peso si modifica ma il cervello no". I due si sfidano poi a una gara di canestri ma è piuttosto ovvio chi sarà il vincitore.