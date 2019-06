"Obbligo o Verità", Kikò Nalli: "I miei figli non hanno ancora conosciuto Ambra"

"I miei figli non hanno ancora conosciuto Ambra, perchè devo ancora farlo io". A parlare è Kikò Nalli, l'ex marito di Tina Cipollari che dopo l'eliminazione al "Grande Fratello 16", si sottopone al gioco, targato Mediaset, "Obbligo o verità".



"Tina mi ha detto che la mia relazione è nata solo per business", risponde così l'hairstylist a una delle domande del format, ma subito chiarisce: "Io quello l'ho fatto sempre e solo con le mie mani e le mie forbici".



Non solo "verità", ma anche "obblighi". Kikò non si tira indetro quando gli viene chiesto di ballare la "Back Pack Dance". "Che cos'è?", chiede l'ex gieffe ma subito dopo capisce: "E' quella che fanno i miei figli", e un pò impacciato si improvvisa ballerino.