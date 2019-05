Ambra Lombardo a "Obbligo e Verità": "Sono stata corteggiata da uno studente"

"Sono stata corteggiata da un alunno del quinto anno", è questa una delle tante rivelazioni dell'ex concorrente del "Grande Fratello 16", Ambra Lombardo, al gioco "Obbligo o verità". La bella professoressa ha parlato dei regali ricevuti da un suo studente, ma ha subito precisato: "Gli ho lasciato cinque".



Durante il format digitale, Ambra non ha potuto non rispondere alle domande su Kikò anche lui concorrente del reality. La professoressa dopo essere uscita dalla casa più spiata d'Italia è rientrata per baciare l'ex marito di Tina Cipollari, cosa che ha suscitato diverse critiche. A chi le ha chiesto se la sua è stata una tattica per far parlare di sé anche dopo l'eliminazione, lei ha risposto: "Kikò non é Brad Pitt, in che modo potrebbe regalarmi visibilità?". E tra Alberto Angela e Kikò, l'ex gieffina non sembra aver negato il fascino del palenotologo e divulgatore scientifico.



Oltre alle verità, Ambra si è sottoposta anche agli obblighi del gioco, e senza grandi difficiltà è riuscita a fare sfoggio del suo sapere da docente di lettere classiche e ha tradotto in latino "Rolls Royce" di Achille Lauro. Se l'è cavata bene anche con l'alfabeto greco trap.