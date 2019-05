"Grande Fratello 16", Ambra risponde alle accuse di Tina Cipollari: “Rispetto la famiglia, ma ho agito d’istinto”

“Rispetto la sua famiglia, ma io ho agito d’istinto e col cuore nel baciarlo”. Così Ambra Lombardo, la gieffina da poco uscita dalla casa, risponde alle accuse che continuano ad arrivarle per il bacio appassionato con Kikò Nalli, ex di Tina Cipollari. “Nella casa non ho fatto nulla, non ho tradito”, insiste la ragazza.



Durante la settimana si sono scatenate le polemiche perché Ambra è stata considerata da alcuni, anche da Cipollari, una “calcolatrice” e sembra che il suo bacio con il concorrente del GF 16 abbia turbato anche i figli di Kikò. “Tienimi un posto”, gli ha detto la donna durante l’appassionato incontro, annunciando di aspettarlo nella vita reale, una volta uscito dalla casa.