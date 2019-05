“Grande Fratello 16”, Kikò a Tina Cipollari: “Nessuno può dirmi cosa devo fare”

Per Kikò e Ambra il lieto fine sembra essere molto lontano. Dopo il bacio della coppia in diretta al “Grande Fratello 16”, c’è stata molta perplessità sulla sincerità del sentimento espresso dalla professoressa. La prima ad esprimere dubbi è stata Tina Cipollari che non pensa ci possa essere un futuro tra Kikò e Ambra anche per una diversità di caratteri. Il concorretne ha subito commentato: “Ho finito un percorso, ma nessuno può dire cosa io debba fare, adesso. Non mi sono mai imposto con lei, non sono mai stato geloso di nessuna sua scelta. Kikò c'è stato e ci sarà sempre”.



A fare eco a Tina c’è anche il figlio Francesco, 12 anni, che ha pubblicato dei post su Instagram esprimendo molta rabbia contro la professoressa accusandola di aver progettato tutto per sfruttare la notorietà del padre. La reazione del ragazzino ha colto di sorpresa Kikò che ha detto: “Francesco, amore mio, ne parleremo insieme ma ricordati che papà per te c’è e ci sarà sempre”. I giudizi di Tina e del figlio sono condivisi anche da Malgioglio che dallo studio ha commentato molto aspramente il comportamento della professoressa: “Quei baci erano finti”.