Grande Fratello, Kikò in lacrime: "Ho bisogno di essere ascoltato"

"Forse per me è arrivato il momento di essere ascoltato, sento questo bisogno". Non riesce a trattenere le lacrime Kikò, che nel giardino della casa del Grande Fratello si sfoga con gli altri concorrenti, facendo emergere le sue fragilità e le difficoltà affrontate nella vita di tutti i giorni: "Devi sempre chiederti se stai facendo bene per i tuoi figli - prosegue l'ex marito di Tina Cipollari - È tutto in funzione di quello che loro pensano o dicono, ma nessuno pensa a come stai tu".



A intervenire in suo soccorso ci pensa Michael Terlizzi, che più di tutti cerca di ascoltare lo sfogo dell'ex marito di Kikò e prova a offrirgli un punto di vista diverso: "Hai fatto un tuo percorso, qui dentro puoi pensare un po' a te stesso".