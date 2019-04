“Grande Fratello 16”, tra Kikò e Ambra scattano baci appassionati

Al “Grande Fratello 16” tra Kikò e Ambra, eliminata nelle scorse puntate, era scattata una intesa particolare che non era sfuggita. Così la professoressa, da poco tornata single, è voluta tornare all’interno della Casa per salutare l’uomo che più di tutti è entrato nel suo cuore. “Ti ho pensato tutti i giorni, mi è mancato svegliarmi e vederti nella Casa, mi è mancato parlarti con gli occhi e sentirti parlare ad alta voce e dirmi che sono bellissima. Noi due siamo stati vicini anche se non ci siamo mai toccati, io ti ho tenuto lontano perché tu mi hai tenuto troppo vicino” ha voluto spiegare la donna.



Le cose che i due vorrebbero dirsi sono tante, ma Barbara d'Urso le comunica che per lei è tempo di andarsene. All’inizio Ambra ha voluto fare un passo verso l’uscita, ma poi ci ha ripensato ed è tornata indietro per baciare appassionatamente Kikò. Un gesto d’amore, sincero e improvviso, che ha subito scaldato i cuori di tutti. Kikò non ha potuto che esprime la sua felicità con un grosso sorriso.