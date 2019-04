Ambra a “Domenica Live”: “Penso tantissimo a Kikò: è un uomo meraviglioso”

Inseparabili all’interno della Casa più spiata d’Italia, la loro storia avrà evoluzione anche al di fuori delle mura del “Grande Fratello”? Ambra Lombardo, la professoressa ultima eliminata dal reality, e Kikò Nalli, hair-stylist ed ex marito di Tina Cipollari, sembra abbiano tutte le intenzioni per conoscersi più approfonditamente. È la stessa Ambra a confermarlo a “Domenica Live”: “È vero che frequentavo un ragazzo prima di entrare nella Casa, non ci siamo lasciati e io sono molto confusa, ma in tutta questa confusione, mi trovo spesso a pensare a Kikò”. Nessun bacio per ora però: “C’è stata una forte attrazione, ma per rispetto di tutti non c’è stato – ancora - questo bacio”. Ora cosa succederà? “Non so se sia lui l’uomo della mia vita, ma sicuramente è una persona meravigliosa”.