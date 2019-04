La lettera di Kikò ad Ambra: “Tienimi nel tuo cuore”

“Come un bambino mi lascio prendere dalle più belle emozioni”. Inizia così la lettera di Kikò Nalli, hair stylist ed ex marito di Tina Cipollari, ad Ambra, la professoressa ultima eliminata dalla Casa del” Grande Fratello 16”. Proprio sotto l’occhio vigile di milioni d’italiani, i due si sono avvicinati molto e l’abbandono del reality di Ambra ha profondamente segnato Kikò. “Io ho visto, scrutato e capito chi sei. Questa lettera non è scritta per disturbare nessuno”, ma per ringraziare una donna. E che donna”. Il finale della lettera di Kikò è un invito ad Ambra: “Vivi tutti a trecento chilometri orari, ma tienimi in un piccolo spazio del tuo cuore”. È qui che Ambra, ospite a “Domenica Live”, non riesce a trattenere la commozione.