Enrico Contarin disegna la sua donna ideale a "Obbligo o Verità"

Calendari hot, frasi recitate in dialetto veneto, poesie e tante battute irriverenti sono state al centro della puntata di "Obbligo o Verità" con Enrico Contarin. Il giovane ragazzo ha conquistato il pubblico del Grande Fratello 16 grazie alla sua spontaneità e a una simpatia contagiosa.



Tra le domande alle quali Enrico si è sottoposto, anche la descrizione della sua donna ideale, sulla quale con un po' di ironia ammette: "A me piacciono di sesso femminile, di taglia 38, 40, 42, 120. E infine un'ultima caratteristica ma non necessaria, single". A tutto ciò si aggiunge anche il disegno dell'ipotetica donna e anche qui non mancano i commenti: "Non escludo che questa sia già la ragazza della mia vita".